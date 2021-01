I monopattini elettrici di Dadòda sbarcano a Bari: primi 300 mezzi a disposizione per il noleggio

'Dadòda': sceglie un nome che unisce tre intercalari baresi, il nuovo servizio di noleggio monopattini elettrici nel capoluogo pugliese. L’iniziativa, ideata e gestita da Cube Comunicazione, ha previsto una dotazione di 300 mezzi di ultima generazione. Il sistema di noleggio si serve della formula innovativa download and go: per viaggiare con Dadoda basta scaricare l’APP e scegliere la formula preferita. L’applicazione permetterà di gestire il servizio in maniera semplice e veloce, anche attraverso una mappa per individuare il monopattino disponibile più vicino. Si tratta della quarta azienda che offre il servizio in città, dopo Hellbiz, Bit Mobility e Wind 3.0.

"Siamo contenti che anche un’azienda barese abbia partecipato all’avviso scegliendo di investire su quella che a Bari era, fino a qualche mese fa, una vera scommessa - commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro -. Ad oggi abbiamo completato la programmazione iniziale con l’intera flotta di mezzi su strada con circa 1800 monopattini elettrici, forniti e gestiti da grandi aziende nazionali e internazionali e da un’azienda barese che ha voluto partecipare. Questo servizio, che sicuramente ha ancora bisogno di tempo e di esperienza per tararsi sulla città, oggi rappresenta a tutti gli effetti un sistema di mobilità alternativa all’auto privata, che consente a tante persone in questo momento di spostarsi in città senza alcuna immissione di sostanze inquinanti nell’aria. In questo particolare momento, in cui purtroppo il trasporto pubblico, soprattutto negli orari di punta, può rappresentare ancora un agente di rischio, il monopattino è un’alternativa rapida, efficace ed economica per gli spostamenti cittadini".

Il servizio di monopattini a noleggio Dadoda parte con una tariffa di lancio scontata e conveniente come omaggio ai cittadini baresi: sblocco gratuito e 0,10 centesimi al minuto. Con l’avvio del progetto saranno poi sviluppate delle tariffe vantaggiose con la formula flat, ovvero prezzo unico giornaliero, settimanale o mensile. In programma a breve anche la possibilità di effettuare abbonamenti al servizio. Le aree di noleggio dei monopattini Dadoda si concentreranno in diversi punti della città. Nella fase di lancio le aree in cui trovare i monopattini arancioni sono localizzate nel centro di Bari, nei punti indicati sulla mappa interattiva, consultabile sul sito o sull’applicazione. Il servizio sarà attivo h24, con assistenza e manutenzione quotidiana. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.dadoda.it.