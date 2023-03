A Bari il 26 marzo s.e. l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario d’Ucraina nella Repubblica Italiana Yaroslav Melnyk

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 26 Marzo alle ore 18:00 nella sala Europa di Villa Romanazzi Carducci a Bari, avrà luogo il “Galà di beneficenza per l’Ucraina” organizzato dall’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Ucraina nella Repubblica IIaliana Yaroslav Melnyk e Alessandro De Biase referente organizzazione Ambasciata Ucraina S.E. Yaroslav Melnyk per la prima volta in Puglia incontra le istituzioni e gli imprenditori della regione di una terra che ha dato ospitalità a tante famiglie di profughi e tra le prime a inviare aiuti umanitari nelle zone di guerra. Per l’occasione sarà stata allestita una mostra fotografica sulla guerra in Ucraina con la testimonianza di Leonardo Zellino inviato Rai. La serata prevede anche la parentesi musicale affidata alla voce del soprano di fama internazionale Katia Ricciarelli e del tenore Francesco Zingariello. Si esibiranno anche le cantanti ucraine Masha Ruta e Tetiana Snurnytska. Nel corso della serata è previsto un rinfresco con prodotti tipici pugliesi e ucraini e sarà possibile acquistare cesti gastronomici il cui ricavato andrà in beneficienza all’Ucraina. È stato l’ambasciatore in persona, con la collaborazione di Alessandro De Biase, referente dell’organizzazione dell’evento per l’Ambasciata, a volere incontrare a Bari i rappresentanti delle istituzioni e quelli del mondo politico e imprenditoriale che, dall’inizio della guerra, non hanno mai fatto mancare vicinanza e sostegno all’Ucraina. A porgere il saluto del Governo regionale a S.E. l’ambasciatore Yaroslav Melnyk, tra i numerosi ospiti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano , oltre numerosi rappresentanti del governo nazionale.