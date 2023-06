A Bari il Water Innovation Summit: tre giorni dedicati alla gestione dell'acqua

La tutela ed il riuso dell’acqua, la diversificazione e la ricerca di nuove fonti, le tecnologie e le soluzioni all’avanguardia, il rafforzamento di collaborazioni strategiche ad iniziare da quella già in essere tra Italia ed Israele, sono state al centro della giornata inaugurale del Water Innovation Summit. L’evento sul servizio idrico integrato, in programma sino al 23 giugno nel Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, sta consentendo alle principali water utilities italiane, agli enti regolatori, ai rappresentanti istituzionali ed agli esperti del settore, di confrontarsi sulla base della propria esperienza e delle conoscenze israeliane nella gestione della risorsa idrica.

“Acquedotto Pugliese (AQP) è impegnato a realizzare il piano strategico al 2026 portando avanti, con un’oculata politica industriale, le azioni stabilite a tutela della risorsa idrica: concretamente – spiega il presidente del Gruppo, Domenico Laforgia – abbiamo portato la Puglia, che era già la regione italiana più virtuosa dal punto di vista del consumo pro capite, ad essere tra le prime in Italia nel recupero delle perdite di rete, con un risparmio di 10 milioni di metri cubi d’acqua nell’ultimo anno. Siamo insomma sulla buona strada rispetto all’obiettivo di ridurle in 4 anni del 20% con un risparmio stimato in 55 milioni di metri cubi”.

“Con un’attenzione particolare alla crisi climatica, il nostro impegno è rivolto a costruire realtà tecnologiche sempre più avanzate: dal dissalatore sul fiume Tara alle condotte sottomarine dei nuovi sistemi acquedottistici, passando dalla rigenerazione delle reti, sino al riutilizzo dei reflui in agricoltura ed al generare energia dal biogas prodotto dai fanghi di depurazione. Sono tutti temi complessi sui quali – aggiunge Laforgia – il confronto con le altre realtà italiane e con quelle internazionali, ad iniziare da Israele, è importante. È un Paese con straordinarie esperienze ed è un partner ideale con cui stringere relazioni, per ricercare soluzioni sempre più efficaci”.

“Accomunati da sfide simili, Israele e l’Italia, insieme, possono trasformare queste ultime in opportunità”, sottolinea l’Ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. “Di cooperazione idrica tra i due Paesi -già ottima a tutti i livelli: istituzionale, commerciale e accademico- hanno discusso il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro Netanyahu durante il loro incontro a Roma, manifestando la determinazione ad approfondirla ulteriormente. Il summit intergovernativo che i nostri governi terranno in Israele ad ottobre e questa conferenza, cui Israele partecipa con l’Israel Water Authority, l’azienda nazionale idrica Mekorot e imprese e startup water-tech innovative (Aquarius Spectrum, Asterra, I-Pipe, Kando,Tomorrow IO, Ket Water, LR Group, N-Drip, Rapida Sensing, Tal-Ya) contribuiscono a dar seguito alla volontà comune. Israele ha sviluppato soluzioni all’avanguardia nella dissalazione, nel riutilizzo delle acque reflue (90%) a fini agricoli e industriali, nella gestione delle perdite idriche, nell’estrazione dell’acqua dall’aria, ed in tanti aspetti del servizio idrico. Nei suoi importanti istituti di ricerca sviluppa soluzioni per il contrasto alla desertificazione, l’efficientamento dell’uso urbano dell’acqua e l’ottimizzazione delle pratiche agricole in condizioni di estrema scarsità la prosperità delle generazioni presenti e future”.

“L’impegno regionale nel miglioramento della gestione dell’acqua è continuo e definito da misure di breve e di medio-lungo termine – sostiene il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alle Risorse Idriche, Raffaele Piemontese – in ragione di disponibilità e fabbisogni che variano continuamente nonché della necessità di prevenire crisi idriche: dai 27 milioni di euro del React EU al ciclo di programmazione 2014-2020 che sta chiudendosi, dallo stock di circa 252 milioni di euro del PNRR ai 325 milioni di euro che abbiamo previsto nella nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027. Estendere la rete idrica e fognaria, potenziare i depuratori, realizzare impianti per il riuso delle acque trattate dai depuratori, ridurre le perdite delle reti: questo è il poker di obiettivi strategici su cui concentriamo gli investimenti in Puglia”.

“Siamo chiamati tutti ad affrontare una sfida epocale in cui la gestione dell’acqua è un tema centrale, con la crescita dei servizi – conclude l’Assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio – legati all’erogazione ed alla depurazione dell’acqua che deva andare di pari passo alla tutela della risorsa idrica e dell’ambiente. In questo il lavoro portato avanti da AQP è importante, anche grazie allo scambio ed al confronto con realtà all’avanguardia come Israele”.

A latere della prima giornata del summit, nell’ambito del percorso di collaborazione intrapreso dalle utility italiane, è stato sottoscritto un memorandum d’intesa tra AQP ed ACEA, tra i primi operatori del servizio idrico integrato. È stato così dato avvio ad un’attività di approfondimento su possibili collaborazioni su progetti di sviluppo, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’approvvigionamento e alla tutela della risorsa idrica; su iniziative e percorsi congiunti in ambito tecnologico, per condividere innovazioni e best practices volte a massimizzare l’efficienza operativa; sul possibile contributo allo sviluppo normativo e regolatorio del sistema idrico italiano.

Il Water Innovation Summit 2023 è organizzato dall’ufficio della Missione Economica e Commerciale del Ministero dell’Economia d’Israele a Milano e l’Israel Export Institute in collaborazione con Acquedotto Pugliese e l'Ambasciata d'Israele in Italia si sta svolgendo presso il Centro Congressi della Fiera del Levante (21-23 Giugno 2023). L’evento è ideato dalla rete d’imprese IWS – Integrated Watercare Solutions in collaborazione con l’Israel Export Institute e si inserisce in un ciclo triennale di iniziative che si caratterizza con il Water Innovation Roadshow, missione economica delle principali water utilities italiane in Israele (2022), a cui fanno seguito due appuntamenti con il Water Innovation Summit (Bari, 2023 – Palermo, 2024).