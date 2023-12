Rassegna Muse, a Bari arriva l'artista inglese Nabihah Iqbal: domani dj-set nello Spazio Murat

Domani a Bari un appuntamento tra musica e danza per la rassegna Muse, organizzata dall'Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura, in collaborazione con Regione Puglia e in partenariato con numerose realtà pubbliche e private: alle 21 lo Spazio Murat in Piazza del Ferrarese accoglierà Nabihah Iqbal, una delle dj e produttrici più interessanti della scena londinese.

Con un Master di storia Africana a Cambridge ed esperienze in ambito di diritti umani, Nabihah, già Throwing Shade, ha deciso di rinunciare al suo nome d’arte per cominciare a produrre musica con il proprio nome di battesimo. Il suo album di debutto uscito per Ninja Tune, 'Weighing of the Heart', è stato per l’artista una forte presa di posizione per affermare con orgoglio il suo essere donna e musicista asiatica-britannica. Le origini asiatiche di Nabihah Iqbal sono tornate a galla nell’ultimo album Dreamer, pubblicato nel 2023 dopo un periodo travagliato, frutto anche di una permanenza 'forzata' in Pakistan. Sul palco anche Populous, nome d'arte di Andrea Mangia, dj e produttore salentino, noto per il suo approccio globale al fare musica. Con un background in musicologia, Populous si è sempre interessato a generi e stili musicali disparati, il che si riflette nell’output del progetto Populous e nella sua attenzione ai suoni latinoamericani rifratti attraverso una lente europea.

La rassegna proseguirà poi con un doppio appuntamento con l’eclettica cantautrice Maria Antonietta, una delle voci più amate dell'alternative italiano, alle Officine Cantelmo di Lecce (venerdì 15) ed Eremo Club di Molfetta (sabato 16). Doppio concerto anche per la cantautrice Daniela Pes, Premio Tenco 2023 come Miglior opera prima con l’album Spira (giovedì 21 all’Officina degli Esordi di Bari e venerdì 22 al Mercato Nuovo di Taranto).

L'Officina degli Esordi di Bari accoglierà anche i dj set della cosmopolita musicista, produttrice e dj brasiliana Emmanuelle, di Barbara Laneve aka Laneige (sabato 23) e della dj e conduttrice radiofonica Elena Colombi (venerdì 29). Alle Officine Cantelmo di Lecce spazio anche alla produzione speciale tutta salentina con Chiara Turco, Cristiana Verardo, Matilde Davoli e Lucia Manca (mercoledì 27) e alla serata con la cantautrice e vocalist giramondo Marta Del Grandi e Lauryyn con i suoi brani tra sonorità hip hop, soul, r&b ed elettroniche internazionali (giovedì 28). Ultimo concerto sabato 30 dicembre (ore 21 - ingresso libero) nella Chiesa di Sant’Antonio Da Padova ad Alberobello con l’arpista Kety Fusco affiancata dai visual a cura di Marica de Michele.