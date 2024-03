A Bari un flash contro la violenza sulle donne: i nomi delle vittime di femminicidio riempiono pareti e vetrate del Lab

Un flashmob aperto a tutta la cittadinanza, per dire no alla violenza sulle donne. L'iniziativa, organizzata in occasione della giornata internazionale della donna dal Centro antiviolenza comunale, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes, si è tenuto questo pomeriggio negli spazi di LAB - Laboratorio adolescenti Bari, in via Capruzzi.

Durante il flashmob, le pareti e le vetrate di LAB sono state ricoperte dai nomi delle oltre 100 vittime di femminicidio, nella maggior parte uccise dai loro compagni, nel 2023 e 2024. Obiettivo dell’iniziativa è quello di ricordare le vittime e di condividere un’occasione di consapevolezza e riflessione sul tema della violenza di genere.

L'iniziativa ha concluso un pomeriggio di dibattiti e talk a cura di Cgil ospitati sempre negli spazi del Lab, cui hanno partecipato Francesca Bottalico, assessora comunale al Welfare, Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, Domenico Ficco, Gigia Bucci e Lara Ghiglione, - rispettivamente segretario generale di CGIL Bari, segretaria generale CGIL Puglia e componente della segreteria nazionale CGIL -, Teresa Sciacovelli, lavoratrice pulizie multiservizi del settore privato, e Milena Matera, presidente dell’Ordine assistenti sociali Puglia. Il confronto è stato focalizzato sul tema delle precarietà di genere e discriminazioni, con un approccio interattivo all’insegna di un dialogo aperto che rifletta le preoccupazioni e gli interessi della comunità.

Nel mese di marzo il Centro antiviolenza comunale sta promuovendo diverse iniziative di sensibilizzazione e comunicazione sul tema: lo scorso weekend si è tenuto un laboratorio di autodifesa personale in collaborazione con la Ving Tsun Academy che ha visto la partecipazione di moltissime donne. L’8 marzo saranno allestiti banchetti informativi presso le Facoltà di Giurisprudenza e Veterinaria.

Da maggio 2018 a oggi sono 1.245 gli accessi al Centro antiviolenza comunale, di cui 218 nel 2023 e finora 28 nel 2024. L’80% delle donne che si rivolgono al CAV sono italiane e circa la metà sono coniugate e lavorano.