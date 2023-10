A Gabriella Genisi il “Seneca” di Bronzo alla Carriera per la Letteratura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sarà la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, in pieno centro storico della ridente cittadina a pochi km dal capoluogo pugliese, ad ospitare, sabato 14 ottobre p.v., a partire dalle ore 16:00, la Cerimonia conclusiva della VII edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius Annaeus Seneca”, organizzato dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari. I Premi alla carriera, e non solo Il Comitato Scientifico, dopo un’attenta valutazione delle numerose candidature pervenute, ha assegnato i prestigiosi Premi alla Carriera 2023: • “Seneca di Bronzo” per la Letteratura alla scrittrice barese Gabriella Genisi • Premio “Auriga” per l’impegno sociale all’avv. Nicodemo Gentile, presidente dell’Associazione Penelope Italia ODV • Premio “Minerva” al giornalista Antonio Peragine, Direttore Dipartimento Giornalismo e Relazioni Pubbliche Internazionali Università Federiciana Popolare. La Laudis Charta ob affirmata Opera et Studia è stata assegnata al prof. Constantin Barbu e al prof. Ion Deaconescu, entrambi rumeni, per la qualità del magistero universitario e l’apporto teorico ed esperienziale nell’approfondimento degli Studi filosofici e delle Lettere. All’italo-senegalese prof. Cheikh Tidiane Gaye, presidente dell’Accademia internazionale “Lèopold Sedar Séngor”, verrà attribuita la nomina di Cavaliere al Merito Accademico. Nomina di Accademico ad Honorem, per la giornalista, scrittrice e diplomatica di Belgrado Slavica Pejovic, per il prof. Pietro Totaro, direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardo Antico e per il prof. Giuseppe Bonifacino docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e Letterature Comparate, entrambi dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Saranno presenti anchel dott.ssa Serpil Devrim dalla Turchia, Membro del Pen International Associazione Scrittori in Turchia, e il prof. Abdallah Gasmi dalla Tunisia, membro dell’Unione degli Scrittori Tunisini. Entrambi riceveranno la nomina ufficiale di Ambasciatore del Premio Seneca, ciascuno per il proprio Paese di origine. Un successo di partecipazione da tutto il mondo Notevole anche in questa VII edizione la partecipazione al Premio, un vero e proprio successo sancito dagli oltre cinquecento partecipanti provenienti da Italia, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bosnia Erzegovina, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Egitto, Filippine, Francia, Grecia, India, Indonesia, Iran, Israele, Kazakhstan, Libia, Macedonia, Marocco, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Perú, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA, Venezuela per un totale di oltre 1.250 elaborati. Nel corso della manifestazione saranno consegnati riconoscimenti a tutti i concorrenti vincitori a vario titolo, selezionati dalla Commissione presieduta dal prof. Pasquale Panella, Rettore dell’Accademia, e composta da autorevoli personalità ed esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e della docenza accademica ed universitaria. Le presenze istituzionali e l’organizzazione Hanno assicurato la loro presenza l’arch. Giuseppe Giannone e l’avv. Gianfranco Terzo, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del Comune di Sannicandro di Bari, che ospita l’evento. Per l’Accademia ASF: Massimo Massa, Presidente del Premio “Seneca” e Pro Rettore dell’Accademia; il giornalista Duilio Paiano, che avrà il compito di dialogare con i premiati alla Carriera; Barbara Agradi, Laura Pavia, Gilberto Vergoni, Maria Teresa Infante La Marca e Gianfranco Longo, membri del Senato Accademico. Sarà presente anche l’artista sanseverese Dino Bilancia, esponente di spicco dell’eccellenza artistica pugliese a cui va il merito di aver realizzato i trofei dei Premi alla carriera. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Maria Teresa Infante La Marca, scrittrice e Direttrice del Dipartimento Solidarietà e Promozione Sociale dell’Accademia, coaudivata da Laura Pavia, Direttrice del Dipartimento di Lettere e Filosofia, e Giulia De Candia. Si esibirà al pianoforte il direttore d’orchestra Sergio Lapedota e al canto lirico il soprano Bükem Burcu Kuru dalla Turchia. Alla fotografia e alla consolle video Fabio Massa e Luca Massa. Addetto all’accoglienza degli ospiti Ottavio Tieri. I patrocini istituzionali Il Premio può contare su patrocini di importanti istituzioni, ottenuti nel corso delle varie edizioni: • Parlamento Europeo • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze • Senato della Repubblica Italiana • Camera dei Deputati • Ministero della Cultura • Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari • Università degli Studi di Foggia • Regione Puglia • Assessorato alla Culture del Comune di Bari • Comune di Sannicandro di Bari • Federuni, Federazione Italiana tra le Università della Terza Età • Università della Terza Età “G. Modugno” di Bari • Penelope, Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse • Acedémie Mondiale de Poèsie • Academia Internaţional Mihai Eminescu (Romania) La cadre de partenariat “Mundus” (Accordo multilaterale d’intesa) • Academia Tomitana (Costanza, Romania) • Academia Europeană de Științe, Arte și Litere Dimitri Cantemir (Bucarest, Romania) • Academia Universalis Poetarum (Costanza, Romania) • Accademia Europea delle Arti, Scienze e Lettere (Torino, Italia) • Acadèmie de la Poésie et de la Culture Mongole (Ulan Bator, Mongolia) • Acadèmie Internationale Léopold Sédar Senghor (Senegal) • Academia Hispanoamericana de Madrid (La Plata, Argentina) • Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche (Bari, Italia)