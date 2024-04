A Molfetta la presentazione: rapporto Italiani nel Mondo 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Martedì 16 aprile alle ore 18.00 presso il Museo Diocesano di Molfetta Rapporto Italiani nel Mondo 2023, la presentazione a Molfetta "Turismo di ritorno: il fenomeno dei Pugliesi nel Mondo” Martedì 16 aprile alle ore 18.00 nella sala polifunzionale del Museo Diocesano di Molfetta, sarà presentato il "Rapporto Italiani nel Mondo 2023" nell'ambito dell'appuntamento "Turismo di ritorno legato alle radici" , organizzato dall'Associazione Oll Muvi, nota nel mondo con il brand "I Love Molfetta", iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo riconosciuto dalla Regione Puglia. Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2023, alla diciottesima edizione. Vi hanno partecipato autori e autrici che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e presenze; Riflessioni su mobilità e ritorno; Speciale “diversamente presenti e ri-presenti”; Allegati socio-statistici. L’edizione di quest’anno è dedicata ai temi della mobilità e del ritorno. Partendo dall’analisi di un'Italia sempre più fragile a causa della longevità e dello spopolamento dei suoi territori, si è cercato di capire se, nonostante la strutturalità della mobilità italiana del passato e di oggi, il ritorno ha ancora un impatto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Si parla del passato e di oggi, di personaggi rientrati e imperi ricostruiti, di ricchezze riportate in patria, di presenze e testimonianze del legame con l’emigrazione. Molfetta risulta il secondo comune pugliese, dopo Bari, come numero di emigrati iscritti all'AIRE, circa 9229. Ma noi sappiamo che all'estero abbiamo un'altra Molfetta composta da oltre 60mila emigrati sparsi nei cinque continenti. I colleghi degli organi di informazione sono cordialmente invitati. Qui di seguito il programma: Saluti Istituzionali Rosa Quaranta - Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sez. prom. del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese (Pugliesi nel mondo) Saverio Tammacco - Vice Presidente Commissione Bilancio Regione Puglia Il Rapporto Italiani nel Mondo. Partire, restare e tornare tra storicità, strutturalità e nuove dinamiche Delfina Licata - Curatrice RIM Fondazione Migrantes Il fenomeno delle comunità molfettesi all'estero Mons. Giuseppe de Candia - Ufficio Diocesi Migrantes La grande festa della Madonna dei Martiri in America Hoboken Italian Festival Antonio Albanese - Società Madonna dei Martiri in New Jersey, USA Il lavoro di promozione del territorio verso le nuove generazioni di emigrati Roberto Pansini - Presidente Associazione Oll Muvi - Pres. CIM Puglia Confederazione Italiani nel Mondo Intervengono Marina Gabrieli - Coordinatrice Nazionale progetto Italea, Ministero degli Affari Esteri Giorgia Salicandro - Redattrice RIM - Referente Italea Puglia Lucrezia Modugno - Info Point Turistico Molfetta Vincenzo Germinario - Presidente Comitato Feste Patronali di Molfetta Daniele di Fronzo - Presidente Associazione Capursesi nel Mondo Modera Lucrezia d'Ambrosio - giornalista L ' ingresso è libero per coloro che sono interessati, fino a riempimento della sala. #weareinmolfetta #pugliesinelmondo #ilovemolfetta #hobokenitalianfestival #NJ #associazioneollmuvi #rapportoitalianinelmondo #regionepuglia #flytopuglia