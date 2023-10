A Molfetta una giornata a "stelle e strisce" grazie al turismo delle radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un gruppo di turisti d’oltreoceano sono arrivati in Puglia, grazie ad un tour religioso, hanno fatto tappa a San Giovanni Rotondo, per visitare la chiesa di Padre Pio, ma hanno voluto conoscere Molfetta. Un BUS con americani, solo sei erano con radici molfettesi, capitanati da Fr. Chris, parroco della chiesa di San Francesco ad Hoboken, dove si svolge la festa gemella della Madonna dei Martiri da quasi 100 anni, avevano un grande desiderio di celebrare la messa nella Basilica a Molfetta dove vi è il simulacro della Madonna. La promozione di Molfetta nel New Jersey è davvero notevole, un lavoro svolto in questi anni dalle Associazioni Pugliesi la Società Madonna dei Martiri, l'Associazione Oll Muvi, l' Hoboken Italian Festival che promuovono un turismo di ritorno, hanno fatto sì che il tour avesse una "piccola" modifica con visita a Molfetta. Grazie a Padre Nicola Violante, rettore della Basilica che ha aperto le porte, si è svolta la celebrazione della messa in lingua italiana ed in inglese. La partecipazione, con grande emozione, di Mons. Giuseppe de Candia, 92 anni, che ha scritto la storia della festa ad Hoboken, Fr Chris ha concelebrato e traduceva in inglese, una messa davvero unica, da non dimenticare, tutti i presenti attraverso la preghiera verso la Madonna hanno partecipato con fede. Successivamente una tappa per un lunch veloce presso il Cin Cin Bar, su Corso Dante a Molfetta, per gustare un buon "panzerotto pugliese" e tante altre prelibatezze molto apprezzate dai turisti. L'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, ha coinvolto l'Info Point Turistico di Molfetta e grazie alla professionalità della guida, Lucrezia Modugno, abbiamo seguito un breve percorso nel centro storico, grazie alla spiegazione di Lucrezia abbiamo attraversato l'arco "indà alla terr" raggiungendo lo splendido duomo di Molfetta, dove tutti hanno potuto ammirare le splendide torri simbolo della nostra città. Si vedeva l'emozione e la gioia di Fr Chris davvero entusiasta, poche ore a Molfetta, ma ha promesso che presto tornerà per visitare meglio Molfetta e tutta la Regione Puglia. Importante è stato "il gancio" Antonio Albanese della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, che ha suggerito e incentivato la tappa a Molfetta, con il supporto in loco di Roberto Pansini, persona di riferimento per le diverse comunità emigrate, si è potuto organizzare un'accoglienza andata molto bene. In questa "giornata speciale" il sole faceva brillare Molfetta, ma ha scaldato i cuori di tutti facendoli innamorare di questa città: "I Love Molfetta", that's a good job! #weareinmolfetta #turismodiritorno #turismodelleradici #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #hobokenitalianfestival #societymadonnadeimartiri #america #tour #roots #newjersey #tirpotoinpuglia #takeyoutopuglia