A New York la Madonna dei Martiri sui maxi schermi di Times Square

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al centro del mondo, sui grande schermi di Times Square, in New York City le immagini della festa dedicata alla Madonna dei Martiri ad Hoboken: sono i Pugliesi nel Mondo. Lo spot realizzato dall'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, sponsorizza l'evento dell' Hoboken Italian Festival giunto al 97° Anniversario. Il video mostra la grande festa oltreoceano organizzata dagli emigranti pugliesi, da Molfetta nel Nord America, alcuni flash che vedono il simulacro della Madonna dei Martiri ad Hoboken all'esterno della chiesa di San Francesco, posizionato sulla barca nelle acque dell'Hudson River, i tanti fedeli emigrati che partecipano con devozione alla festa della loro "mamma". QUI DI SEGUITO il link del video sul Canale YouTube ilovemolfetta: https://www.youtube.com/watch?v=Ca-XYRfOcqc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.ilovemolfetta.it%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt Non solo devozione, ma la cultura italiana ben rappresentata negli States, grazie all'incredibile lavoro della Society Madonna dei Martiri in Hoboken ed a tutti i soci che, generazione dopo generazione, trasmettono il valore delle loro origini. Il video pensato da Roberto Pansini, nominato International Ambassador della SMDM di Hoboken, intende intercettare sempre più turisti americani che possano partecipare alla festa di Hoboken, che nei quattro giorni di festa richiama oltre 120k utenti, ma anche far conoscere la terra d'origine: la Puglia, puntando ad un turismo esperienziale e legato alle radici. Visualizza il video condiviso anche sul profilo Instagram di Roberto Pansini. Negli ultimi anni c'è stato infatti un incremento dell'87% per quanto riguarda gli arrivi dagli Stati Uniti verso la Regione Puglia. Stay Tuned #newyorkcity #timessquare #hobokenitalianfestival #madonnadeimartiri #america #newjersey #ilovemolfetta #pugliesinelmondo #robertopansini #associazioneollmuvi