Partenza sprint per gli abbonamenti bus Amtab a 20 euro: card "introvabili" e già 3mila sottoscrizioni

E' partita a razzo, tra card esaurite in poche ore e non senza segnalazioni di 'problemi tecnici', la 'campagna abbonamenti' Amtab che consente di acquistare a sole 20 euro un biglietto annuale per tutti i bus dell'azienda di trasporto urbano destinato a residenti, dimoranti abituali a Bari e studenti che vengono in città per frequentare le lezioni. Il click day del 'Muvt in bus 365', scattato ieri, ha fatto registrare un afflusso notevole, come ampiamente previsto dai promotori dell'iniziativa, tenendo conto che il finanziamento messo a disposizione dal Comune, da circa 5 milioni di euro, consente al momento poco più di 20mila abbonamenti a costo agevolato.

Alle 11 di questa mattina erano 2.959 le sottoscrizioni completate, delle quali 2.227 riguardanti residenti, 678 gli studenti e 64 gli over 65. Una corsa che ha visto i cittadini acquistare, come da regolamento, la Muvt Card dal costo di 2 euro, indispensabile per poter poi associare il profilo utente sull'app e sul sito dedicato, inserendo dati personali, documenti e un'autocertificazione (scaricabile sempre sullo stesso sito), perfezionando successivamente l'acquisto. La card serve inoltre a 'obliterare' le corse effettuate, dal momento che servono almeno 3 utilizzi nei primi 3 mesi per evitare che l'abbonamento venga revocato.

Il problema, però, è stato proprio trovare le tessere, già in gran parte esaurite dopo poche ore nei (non tantissimi, secondo vari cittadini) punti vendita autorizzati, ovvero edicole e tabaccherie. Numerose, infatti, sono state le segnalazioni dal pomeriggio di ieri sull'impossibilità di acquistarle, da Picone al centro cittadino, fino ad altre zone del capoluogo. Nella giornata di oggi la situazione si è ripetuta con ticket esauriti in un lampo e lamentele dei cittadini: "Da noi - spiega lo staff del bar Viola a Madonnella - non ce n'erano più già a metà mattinata e ne avremo una nuova disponibilità domani. Chiaramente è un nuovo servizio in rodaggio e crediamo che la disponibilità potrà migliorare nei prossimi giorni".

Stessa storia anche nelle rivendite del Murattiano: "Negli ultimi giorni c'è stata un'impennata delle vendite delle card - affermano dalla Tabaccheria del Centro di piazza Umberto - perchè qualcuno più previdente ha voluto anticipare i tempi. E' un po' una situazione a imbuto con una notevole domanda e poche card disponibili". Più facile, ad esempio, trovare le card nelle zone periferiche della città (come a San Girolamo e in altri quartieri non centrali) ma, di fatto, è stata quasi un'impresa, da ieri, acquistarle.

La questione delle carte, però, non è l'unica segnalata dagli utenti: diverse persone hanno infatti lamentato difficoltà nel completare le operazioni dal sito utilizzando un computer, in particolare proprio quando si dovevano inviare i dati per finalizzare la procedura. Gli stessi utenti, invece, hanno potuto ultimare il tutto adoperando il proprio smartphone. Un servizio, dunque, ancora in rodaggio che, in ogni caso, ha già consentito a 3mila persone (circa un barese su 100) di ottenere la tanto attesa agevolazione per andare sui bus a un prezzo estremamente ridotto.