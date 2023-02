La nuova Accademia Belle Arti di Bari, recintate le prime aree cantieri. In futuro il grande parcheggio "diventerà sotterraneo"

Il progetto per la nuova Accademia delle Belle Arti di Bari comincia a muovere i suoi primi passi, in attesa dei lavori di realizzazione veri e propri. che daranno al capoluogo pugliese una sede di livello dell'istituzione negli spazi dell'ex Caserma Rossani: in questi giorni gli operai hanno stanno completando l'area di cantiere di uno dei primi edifici che ospiterà aule, atelier, un auditorium e altre strutture dell'Accademia. L'obiettivo iniziale è mettere in sicurezza la zona in vista delle lavorazioni più importanti.

Il primo lotto, del valore di 18 milioni di euro riguarda proprio due palazzine, quelle che si 'affacciano' sull'attuale parcheggio a pagamento Amtab. Successivamente, invece, vi sarà la cantierizzazione del secondo lotto (che completerà la progettualità prevista da 22,5 milioni di euro) per la terza palazzina, parallela a quelle del futuro Polo Bibliotecario regionale, i cui lavori di realizzazione sono terminati e si attende il trasferimento vero e proprio di uffici, libri e altro materiale per aprirlo al pubblico.

La nuova Accademia vedrà il primo lotto realizzato in circa 20 mesi e, in tempi non troppo successivi, anche il completamento del secondo. Il progetto, però, si compone di altri elementi importanti come la nuova piazza d'Arti al posto dell'attuale area di sosta delle auto e il parcheggio sotterraneo che andrà a sostituire proprio la zona a pagamento dove i veicoli vengono lasciati; "In questo caso - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - dovremo attendere un altro bando a parte, da circa 20-21 milioni di euro, per poi partire con i lavori".

In futuro arriverà il parcheggio sotterraneo

Nelle intenzioni del Comune, infatti, c'è l'idea di realizzare prima il parcheggio interrato per poi intervenire sulla piazza che diventerà un importante luogo di aggregazione, complementare all'adiacente parco Rossani. I tempi, in ogni caso, non saranno brevi. I 450 posti attuali dell'area parcheggio saranno salvaguardati, spiega ancora Galasso, aggiungendo che "non saranno mai indisponibili, neppure per un giorno di cantiere". In sostanza, prima bisognerà realizzare il parcheggio sotterraneo, poi si potrà procedere con la piazza d'Arti.

L'attuale ingresso del parcheggio sarà spostato e si sta pensando di creare anche un altro varco da via Giulio Petroni (assieme a quello di corso Benedetto Croce) in modo da ottimizzare gli accessi. Uno scenario per ora 'futuribile' ma per il quale ci potranno essere novità nei prossimi mesi. Nel frattempo si procede con la prima fase preparatoria: "Abbiamo anche riaperto uno storico cancello - aggiunge Galasso - che era stato precedentemente murato". Al termine di tutte le operazioni e dei cantieri, la nuova Accademia vedrà una riqualificazione complessiva di spazi per 9mila mq, contando di diventare un fiore all'occhiello dell'offerta formativa e culturale per la città di Bari e l'intera Puglia.