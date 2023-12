Accoglienza extra-carceraria per i detenuti genitori con bambini: approvato protocollo d'intesa

Promuovere in via sperimentale attività volte a favorire l'accoglienza extra-carceraria a favore di genitori detenuti con bambini al seguito. È l'obiettivo del protocollo d'intesa, della durata di un anno, sottoscritto nell'ufficio dell'assessora al Welfare Rosa Barone, tra la Regione Puglia, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Puglia e la Basilicata, il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e l'Anci Puglia.

La Regione Puglia impegnerà circa 200 mila euro per sostenere i costi relativi al mantenimento di genitori detenuti con figli al seguito nelle strutture extra-carcerarie deputate. La Giunta Regionale ha disposto anche di dare corso ad un Avviso Pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di strutture valutate idonee per l’accoglienza di nuclei genitore con bambino/i al seguito da mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la Giustizia Minorile, per la Puglia e la Basilicata, si impegnano a trasmettere l’elenco delle strutture valutate idonee agli Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale, per mettere questi ultimi a conoscenza dell’esistenza di posti disponibili ad accogliere i genitori detenuti con figli al seguito, così da rendere più immediati e fruibili gli accessi ai servizi di accoglienza extra penitenziaria. Anci Puglia si impegna a trasmettere l’elenco delle strutture valutate idonee ai Servizi Sociali di tutti gli Ambiti Territoriali Sociali, nell’ambito del ruolo loro affidato.