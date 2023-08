Accoglienza dei minori migranti soli, il Garante Abbaticchio: "In Puglia 600 posti, il Governo rafforzi il sistema"

"Il Governo Italiano deve rapidamente avviare politiche per il rafforzamento del Sai, il Sistema di Accoglienza che ospita i minori migranti soli. Il sistema di accoglienza in questo particolare momento sta vivendo una situazione di grave difficoltà per l'indisponibilità di posti a fronte degli ultimi flussi in arrivo. Diversi sono stati gli appelli del ministero degli Interni e delle Prefetture ai Comuni per reperire posti. Ma al netto dell'ordinario funzionamento della macchina amministrativa, è proprio dal ministero che deve venire una risposta sostanziale per implementare il sistema dal punto di vista qualitativo e quantitativo". Lo dichiara, in una nota riportata dall'agenzia Dire, il Garante dei Minori in Puglia, Ludovico Abbaticchio.

"In Puglia - precisa il garante - i posti disponibili in Sai sono poco più di 600, un terzo nella sola provincia di Bari. Non è bastato l'incremento dei posti autorizzati fino ad ora o l'innalzamento della retta per persona accolta. La Puglia è la quarta Regione (poco dopo la Campania) ad ospitare i minori stranieri non accompagnati, una regione da anni impegnata per migliorare l'assistenza a questi ragazzi, alle famiglie in povertà con minori di qualunque etnia oltre che italiane. Auspico una immediata rapida ed efficace interlocuzione tra il ministero, le Prefetture, l'Anci nazionale e regionale, l'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e tutta l'area del welfare. Occorre ricordare che è diventata purtroppo sistematica l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nella prima fase di accoglienza, nell'hotspot di Taranto o presso i cara di Brindisi o di Bari, strutture non deputate all'accoglienza di minori, dove spesso i tempi di permanenza si protraggono in attesa di trasferimento in idonea struttura, con una concomitante carenza di tutori di minori in tutta la Puglia. Annuncio in tal senso l'avvio del quarto percorso di formazione per tutori volontari".

"Mi rendo disponibile - annuncia Abbaticchio - a supportare la rete delle istituzioni e dei servizi nel rafforzamento di questo percorso di accoglienza e di civiltà. In Italia a luglio 2023, dati ministero dell'Interno, sono 21mila i minori stranieri non accompagnati presenti e il 6,3% vive in Puglia. Tutte le istituzioni devono impegnarsi per assistere queste persone in difficoltà. L'Italia è l'unica Nazione in Europa che su questo tema specifico dell'accoglienza è prima in assoluto e può fare scuola".