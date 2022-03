Dall'Ucraina alla Puglia un nuovo inizio per la piccola Giulietta: primo giorno di scuola alla Monte San Michele

Dall'Ucraina alla Puglia per un nuovo inizio dopo aver provato gli orrori della guerra. Un piccolo lieto fine per Giulietta, che questa mattina ha salutato per la prima volta i suoi nuovi compagnia nella scuola 'Monte San Michele' di Bari: all'arrivo per il suo primo giorno di scuola nel capoluogo pugliese, ha trovato a salutarla la preside, le maestre, le compagne e i compagni della scuola, nel giorno del suo decimo compleanno.

A pubblicare la foto dell'arrivo della piccola ucraina all'istituto sono i social della Regione Puglia: "Un libro lasciato a metà. Un banco svuotato. La guerra a sporcare i disegni, a inquinare le favole. Lo zaino per riporre vestiti e oggetti prima della fuga. La paura.

Sulla strada però, la fortuna di incontrare una terra solidale e accogliente" il testo che accompagna l'immagine.