Collaborazioni didattico-scientifiche per formare talenti accademici: Aqp e Politecnico di Bari firmano un protocollo d'intesa

Si rafforzano i legami del Politecnico di Bari con l'Acquedotto Pugliese. I due enti hanno sottoscritto, ieri a Bari, presso il Palazzo dell'Acqua, un protocollo d'intesa che formalizza e regola una rinnovata collaborazione scientifica-didattica. Il protocollo è stato siglato dal Presidente di Aqp, Domenico Laforgia e dal Rettore del Poliba, Francesco Cupertino.

Con il protocollo, della durata di un anno, rinnovabile, Aqp e Politecnico intendono favorire nuove sinergie per attività di orientamento, istruzione, formazione e placement; seminari, workshop, presentazioni, programmi di formazione esterna e interaziendale. Saranno avviate anche attività di ricerca e selezione di giovani studenti (laureati e laureandi), inserimento in progetti e in programmi di formazione esterna e in tirocinio curriculare. In particolare, con Aqp saranno programmati per anno accademico seminari tecnici di studio su temi di reciproco interesse: gli eventi didattici saranno organizzati tenendo conto della disponibilità dei docenti afferenti i Dipartimenti Dicatech e Dmmm e nello specifico per i corsi della magistrale di ingegneria civile e gestionale, al fine di integrare le ore di lezione con una parte orientata all’addestramento sul campo in azienda.