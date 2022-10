Convenzione fra Orchestra Metropolitana e Conservatorio di Bari: programmati 20 concerti nell'Auditorium 'Nino Rota'

Gli spazi dell'Auditorium 'Nino Rota' del Conservatorio saranno messi gratuitamente a disposizione dell'Orchestra sinfonica della Città Metropolitana per consentire lo svolgimento di attività di produzione e promozione musicale. Siglata questa mattina dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro e dalla presidente del Conservatorio di Musica 'Niccolò Piccinni' di Bari, Marida Dentamaro, la convenzione tra i due enti che prevede l’esecuzione di un ciclo di 20 concerti dell’Orchestra sinfonica Metropolitana nell'Auditorium della struttura.

Il primo appuntamento musicale è in programma domani, 27 ottobre, alle 20.30: gli orchestrali baresi si esibiranno in un concerto dal titolo 'Il pianoforte di Giovannino', diretto dal maestro inglese Neil Thomson e con la partecipazione dei pianisti Annastella Caragiulo, Camilla Chiga e Modesto Picci, oltre a tutti alunni del Conservatorio. Durante l'esibizione musicale sarà effettuato anche un omaggio a Nino Rota, con l'esecuzione dei brani 'Balli per piccola orchestra', il 'Concerto Soirèe per pianoforte e orchestra' e il 'Concerto in Do per pianoforte e orchestra'. Il costo del biglietto è di 5 euro, il ticket per gli studenti di ogni ordine e grado è invece di un euro. I tagliandi per assistere all'evento sono acquistabili sulla piattaforma online 'Ticketone'.

Il calendario dei successivi concerti prevede eventi fino al novembre 2023: le prossime date programmate per le esibizioni dell'Orchestra sinfonica Metropolitana nell'Auditorium 'Nino Rota' del Conservatorio di Bari sono previste per il 25 novembre, il 13 dicembre ed il 20 dicembre. I concerti proseguiranno nel 2023, nelle date 3 gennaio, 20 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio, 16 febbraio, 23 febbraio, 3 marzo, 16 marzo, 21 aprile, 11 maggio, 19 maggio, 9 giugno, 21 settembre, 5 ottobre, 20 ottobre e 3 novembre. Sarà, inoltre, favorita la partecipazione degli studenti dello stesso Conservatorio a produzioni dell’Orchestra sinfonica per le quali si renda necessario un organico strumentale specifico, ma anche in qualità di solisti, direttori d’orchestra e compositori.

"La firma di questa convenzione garantirà accessibilità ai musicisti dell’Orchestra metropolitana in un luogo deputato alla musica, allo spettacolo e all’incontro di questi due elementi con il pubblico e sancisce una nuova collaborazione che porterà beneficio a tutti - ha affermato il sindaco Decaro - L’opportunità di far partecipare gli studenti del Conservatorio alle attività dell’Orchestra Metropolitana è un ulteriore fattore positivo che premia questa intesa richiamando sempre la stessa idea di base, vale a dire valorizzare le nostre eccellenze consentendo loro di lavorare in luoghi idonei e degni delle attività per cui sono impegnati".

"Questa intesa è il coronamento di un lavoro che ha visto impegnate a lungo due istituzioni ed è una bellissima risposta al desiderio di musica che si percepisce sul territorio – ha sottolineato la presidente del Conservatorio, Marida Dentamaro - È, inoltre, una bellissima occasione per gli studenti del Conservatorio che potranno partecipare ai concerti dell’Orchestra sinfonica Metropolitana e far parte dell'organico qualora se ne presenti l'occasione. In questo modo il Conservatorio si apre al territorio e rafforza il legame con le altre istituzioni".