Attività integrate per la sicurezza e la tutela delle coste pugliesi, firmato l'accordo fra Regione e Capitanerie di Porto

Il protocollo d'intesa è stato siglato questa mattina a Bari: sarà intensificata la collaborazione fra ente regionale e Guardia Costiera, per garantire la piena riuscita delle operazioni relative al controllo ambientale delle zone marittime e balneari

L’accordo, il primo sottoscritto in Italia, ha come obiettivi il miglioramento della sicurezza delle attività marittime costiere e balneari, la gestione integrata della costa, il contributo operativo alle politiche regionali sui temi della tutela ambientale, la conservazione e valorizzazione della costa e del mare. È stato firmato, oggi a Bari, un protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, contrammiraglio Vincenzo Leone, sotto l’egida del Comando Generale e quale responsabile della Guardia Costiera pugliese, provvederà alle fasi di coordinamento delle operazioni, collaborando con la Regione Puglia anche per altre iniziative che vedranno le due Istituzioni impegnate per lo sviluppo costiero.

La Regione e il Comando delle Capitanerie di Porto, con il protocollo firmato oggi si impegnano ad avviare un percorso di collaborazione per incrementare, nell’ambito dei rispettivi comuni interessi, il rafforzamento dell’efficienza e della funzionalità dei presìdi marittimi dalla Guardia Costiera presenti sul territorio, al fine di migliorare la sicurezza delle attività marittime costiere e balneari, fornire un contributo operativo alle politiche della Regione sui temi del mare e della gestione integrata delle coste, dare tempestiva attuazione ai processi finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione degli interventi promossi da Cogecap in cui è coinvolta l’amministrazione regionale.

Il Comando delle Capitanerie avanzerà anche proposte di adeguamento ed implementazione di beni strumentali del parco navale, nonché di realizzazione di interventi infrastrutturali e di efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali, finalizzati all’accrescimento della funzionalità, della sostenibilità e dell’efficienza organizzativa nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza in mare e lungo le coste pugliesi.

"Oggi abbiamo sottoscritto un accordo sistematico generale di collaborazione, sotto ogni aspetto ma in particolare sotto l’aspetto infrastrutturale, tra la Regione Puglia e la Guardia Costiera - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - L’abbiamo fatto con il comandante generale e con il comandante della Direzione Marittima. Un gesto concreto, ma anche simbolico, di gratitudine nei confronti di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera che consentono alla Puglia di potersi definire Regione del Mare. Siamo certamente una delle regioni che ha avuto maggiori vantaggi dalla propria presenza sul mare, che rispettiamo. Il mare pugliese è il più pulito d'Italia grazie al lavoro di sorveglianza di tutti gli enti preposti, e anche della Guardia Costiera, che ha bisogno di un potenziamento di infrastrutture e che venga messa nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo utilizzando appieno la flotta, il personale e le competenze di cui dispone. Questo accordo coinciderà anche con l’organizzazione comune della Giornata del mare e con la dichiarazione formale, ma concreta, che la Puglia desidera essere Regione del Mare: vuole crescere nell’economia, nel turismo, nella cultura, nel rispetto dell’ambiente, attraverso la cultura del mare".

"Questo accordo è fondamentale - ha affermato il comandante generale ammiraglio ispettore capo, Nicola Carlone - tenuto conto della nostra presenza capillare in Puglia: è la Direzione Marittima con il maggior numero di Capitanerie e di uffici Circondariali Marittimi. Insieme possiamo avviare una attività molto più dedicata e più vicina ai cittadini e agli utenti del mare, dal pescatore al diportista e alle attività industriali. C’è una grande sinergia con il sistema portuale: in Puglia costruiremo una nuova base dove porteremo le navi maggiori che stiamo realizzando proprio per controllare questo mare bellissimo che è l’Adriatico e parte dello Ionio. Questo accordo rappresenta l’avvio di una cooperazione istituzionale fortemente voluta dal Direttore Marittimo della Puglia e dal presidente Emiliano. Ringrazio la Puglia che è la mia regione".