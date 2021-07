"Le persone, l’acqua. La nostra visione di prosperità", al via la nuova campagna di Acquedotto Pugliese

Acquedotto Pugliese è on air con una nuova campagna dal titolo “Le persone, l’acqua. La nostra visione di prosperità”. La campagna mescola gli ingredienti che caratterizzano da sempre Acquedotto Pugliese: il forte legame con le persone e il desiderio di renderle felici, la tradizione della vicinanza ai territori, la spinta all’innovazione e a un uso lungimirante delle tecnologie.

Nelle prime declinazioni sono presenti i 5 personaggi storici legati alla creazione dell’Acquedotto Pugliese quale opera di ingegneria idraulica dallo straordinario significato geografico, storico-sociale e tecnico. La creatività premia l’utilizzo del colore blu, un chiaro richiamo all’acqua, con elementi grafici legati ai bozzetti tecnici di ingegneria.

Tra i personaggi della campagna anche Emma Strada, prima donna laureata in Ingegneria d’Italia e colei che ha contribuito alla progettazione dell’Acquedotto Pugliese con un headline significativo che recita “Ci prendiamo cura di tutte le persone. Da sempre e senza alcuna distinzione”. Segue Camillo Rosalba ingegnere e progettatore dei primi 20 mila chilometri dell’AQP. Il visual si apre con la frase “L’utopia ha fatto muovere il primo passo. Sono diventati 33 mila chilometri”.

Non mancano anche Matteo Renato Imbriani, Nicola Balenzano e Giuseppe Pavoncelli, uomini politici che si sono fortemente impegnati per la realizzazione dell’AQP. In particolare, la declinazione dedicata a Pavoncelli ricorda come la “sostenibilità sia una promessa mantenuta ogni giorno” in AQP con 553 fornitori con certificazione ambientale e 7 centrali idroelettriche.

Anche il futuro è presente nella campagna con una immagine che vede protagonisti due giovani “acquedottisti”, due dipendenti dell’AQP sotto i trent’anni in rappresentanza del cuore pulsante dell’azienda. In questo caso l’headline richiama una citazione dello scrittore Giovanni Verga: “Le parole hanno il valore che dà loro chi le ascolta”, sottolineando come sono oltre 90 mila le domande dei consumatori gestite ogni anno dalla società.

Le persone prendono così il primo piano nella comunicazione e veicolano la visione dell’AQP. Persone e dipendenti quali punti di partenza e proiezione costante al futuro.

La campagna valorizza l’Integrated Reporting 2020 dell’Acquedotto Pugliese in cui il bilancio economico, con tutti gli indicatori finanziari in crescita è coniugato con quello di sostenibilità dell’azienda.

“In AQP facciamo impresa con e per le persone. Ogni scelta aziendale è guidata da principi di sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, culturale ed economica. La sostenibilità è presente nei servizi che offriamo, nelle tecnologie all’avanguardia utilizzate a tutela della rete, negli standard di qualità richiesti ai nostri fornitori, nel risparmio energetico e negli investimenti che ogni anno facciamo per l’azienda ma soprattutto per i cittadini. Mettiamo al centro le persone nel nostro modello aziendale e nella nostra nuova campagna”, ha spiegato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente Acquedotto Pugliese illustrando la nuova campagna istituzionale.