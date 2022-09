Aqp al World Water Congress: "Una rete internazionale dell'acqua per affrontare emergenze globali"

C'era anche Acquedotto Pugliese tra i partecipanti all'edizione 2022 del “World Water Congress & Exhibition”, tenutosi a Copenhagen dall’11 al 15 settembre. "Un'occasione - spiega Aqp - per rinsaldare e sviluppare le relazioni internazionali con altri soggetti impegnati nella gestione della risorsa idrica in altre parti del mondo".

Aqp "è impegnata a sviluppare una rete – network tra le migliori utility mondiali nella gestione dell’acqua, un organismo in cui condividere esperienze e cercare le soluzioni migliori possibili per affrontare i cambiamenti climatici e la grave crisi idrica che colpisce aree sempre più ampie del pianeta".

Nei giorni del congresso sono stati molto proficui i confronti con la Direttrice Generale dell’Acquedotto di New York, Angela DeLillo, con il Direttore Generale dell’Acquedotto di Tokyo, Takayuki Shimizu, con i referenti di Belgio (tra questi Carl Heyrman, Direttore Generale di AquaFlanders), Francia (tra questi Benjamin Gestin, Direttore Generale di Eau de Paris), Svizzera (tra questi Gerard Luyet, Supply Director dell'acquedotto di Ginevra) e Germania, oltre ai ricercatori e portatori di tecnologie sul contrasto al cambiamento climatico e sulla gestione sostenibile e intelligente dell’acqua.

“La partecipazione al World Water Congress – spiega la direttrice generale di AQP Francesca Portincasa – si è rivelata un’esperienza particolarmente utile e positiva. Per parte nostra abbiamo potuto constatare come i nostri omologhi nel mondo ci seguano con interesse, conoscano e apprezzino il nostro lavoro, e vogliano approfondire le nostre best practice. Riteniamo che l’unica strada per affrontare un’emergenza globale sia quella della cooperazione internazionale”.

“Il World Economic Forum ha classificato la sicurezza idrica come il principale rischio globale per le società e le economie nei prossimi anni. Chi opera nel settore conosce bene la situazione e anzi la vede aggravarsi giorno dopo giorno: per questo il confronto continuo con i nostri colleghi stranieri è particolarmente prezioso”.

“Il network internazionale delle utility dell’acqua, la “rete delle reti” che sosteniamo, può rappresentare uno strumento importantissimo per affrontare la crisi, un luogo fondamentale per confrontarsi, dialogare tra esperti, mettere insieme gli sforzi e condividere le buone pratiche. Come AQP – conclude Francesca Portincasa – siamo impegnati affinché il network giochi un ruolo sempre più incisivo nelle grandi scelte internazionali nella gestione dell’acqua.”

Il “World Water Congress & Exhibition” è il più importante evento mondiale dedicato ai professionisti dell'acqua ed è organizzato dall’International Water Association (IWA). AQP è stato presente al forum con uno stand assieme alle altre eccellenze mondiali.