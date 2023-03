La fontana 'siamese' di strada San Marco a Bari vecchia tornerà a nuova vita: Aqp pronto a restaurarla

La 'capa di ferro' di strada San Marco, a Bari vecchia, tornerà al suo antico splendore. Acquedotto pugliese annuncia infatti di essere pronto a restaurare la fontanella, "esemplare unico di fontana a due becchi", sottolinea la Direttrice Generale di AQP, Francesca Portincasa, "che nel dar contemporaneamente da bere a più persone è un bellissimo esempio di pluralità nella distribuzione di acqua".

La necessità di ripristinare la fontana, ridotta in stato di degrado, è stata espressa dall’associazione “I custodi della bellezza”, che opera nella città di Bari ed ha come scopo la diffusione della conoscenza e la custodia del bello presente nel centro storico. Il gestore del servizio idrico integrato ha deciso di intervenire nonostante in presenza di una fontanina rotta o con compromesso funzionamento il ripristino non spetti ad AQP, che si occupa della sola erogazione e della qualità dell’acqua fornita.

"Quella fontana a due becchi è un ricordo importante e fondamentale per la nostra storia. Anche il luogo dove sorge, la città vecchia. Lì dove per prima Bona Sforza, Duchessa di Bari e Regina di Polonia, donò la prima acqua pubblica realizzando un pozzo che mise a disposizione della comunità bisognosa. Non può un simbolo così importante essere lasciato abbandonato e quindi AQP – conclude la Direttrice Generale – vuol aiutare e riportare allo splendore originario questo bellissimo ricordo di pluralità nella distribuzione di acqua".