Addio al cane Zeus, il quartiere San Pio in lacrime: "Accompagnavi i bimbi a scuola, eri nobile d'animo"

Addio all'amico a 4 zampe del quartiere San Pio. Il cane Zeus, adorato da tutti i residenti, ha salutato il mondo terreno ieri, lasciando l'intera comunità avvolta in un velo di tristezza e malinconia. Il cordoglio degli abitanti di San Pio è espresso dai tanti post e commenti che in queste ore stanno riempiendo i social.

"Ha scelto di vivere libero amato e coccolato da grandi e piccini - ricorda una donna su facebook - siamo un quartiere in lutto". Zeus era conosciuto dalla comunità, apprezzato per la sua dolcezza e le sue premure verso i più piccoli: "Tanti ricordi belli, tu che accompagnavi i bimbi a scuola - si legge nei commenti su facebook - l’unico in assoluto che ha partecipato a tutte le manifestazioni del quartiere, tu che seguivi la processione di San Pio e dell’addolorata".

"La tua casa era tutto il quartiere, i tuoi amici erano grandi e piccoli, tutti i cani del quartiere. Zeus, sei stato un grande cane, come il tuo nome", scrive un'utente di facebook.

Gli abitanti di San Pio chiedono che a Zeus siano riservati gli onori concessi ad Henry, il cane di San Girolamo scomparso lo scorso luglio a cui è stata dedicata una 'pietra d'inciampo' sul lungomare IX maggio: "Pensiamo che anche lui, come Henry di San Girolamo, meriti un ricordo alla memoria": è questa la richiesta che parte da un post facebook. Nei commenti, però, non mancano le voci discordanti che ricordano alcuni episodi poco edificanti che hanno visto Zeus contro alcuni gatti della zona."La colpa era di alcuni ragazzi che lo aizzavano, Zeus smetteva di mangiare per lasciare cibo ai gatti, mi spiace non avere foto per far vedere la sua nobiltà d'animo" viene precisato in un commento su facebook.