La storia del Teatro Barium giunge all'epilogo, senza lieto fine: sui social si sta diffondendo la foto che ritrae le macerie della struttura in via Colletta. Un'immagine desolante commentata con tristezza da molti baresi e amanti del luogo che ha visto crescere le fortune artistiche degli attori locali Gianni Colajemma e Mino Barbarese, deceduti da qualche anno.

La demolizione del Teatro dovrebbe lasciare posto ad un palazzo con appartamenti, la cui costruzione potrebbe partire successivamente all'opera di cancellazione di ciò che rimane del Barium. Per il politeama, dunque, sembra configurarsi la stessa sorte accaduta in città agli ex cinema Armenise e Ambasciatori.

"Questo è ciò che resta del Teatro Barium - scrive l'attore Vincenzo Strippoli che in carriera ha realizzato un proficua collaborazione artistica con Barbarese e Colajemma - Caro Gianni scusa se il tuo sogno nella città di 'sii felice sei a Bari' non è potuto proseguire. Un pensiero anche a Mino cofondatore del Teatro".

"Un altro storico contenitore culturale della città di Bari è ufficialmente morto: abbattuto il Teatro Barium dove migliaia di artisti e pubblico ha potuto godere di uno spazio magico e della magia che solo il teatro può dare - scrive un utente facebook in un post - Dal mondo della verità il caro Gianni Colajemma starà piangendo. Bisogna fare una riflessione profonda su come sta cambiando Bari dal punto di vista culturale, un vero peccato".

Una pioggia di commenti accompagna i vari post che sui social mostrano la triste immagine del rudere del Teatro ormai ridotto a macerie. Sotto i post si ripetono le parole "Tristezza" e "Dolore" per rappresentare lo sconforto dei cittadini verso la perdita di un luogo iconico della baresità. "Che colpo al cuore - scrive un utente facebook - il primo pensiero è per Gianni e per chi ha calcato quel palco e allietato le nostre serate. Bari perde un ennesimo pezzo di storia e un ennesimo serbatoio di cultura".

"Un teatro che Bari oggi piange - scrive Michele Della Fortuna che oggi ha fotografato le macerie del politeama - dove sono state fatte commedie di grande successo e sono nati teatralmente attori che oggi sono dei professionisti. Grazie a Mino Barbarese e Gianni Colajemma".