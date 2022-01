Adelfia intitolerà una strada a Michele Fazio, vittima innocente di mafia: la Prefettura dà il via libera

Il Comune di Adelfia intitolerà una strada a Michele Fazio, vittima innocente di mafia, ucciso per errore a soli 16 anni, il 12 luglio del 2001, dopo essersi trovato per caso nel mezzo di una sparatoria tra i vicoli di Bari Vecchia. L'autorizzazione a dedicare una via nella cittadina alle porte di Bari è arrivata dalla Prefettura

A darne notizia è il Municipio su Facebook: "La proposta dell'amministrazione comunale - di Adelfia - condivisa e sostenuta dall' Istituto Comprensivo Moro-Falcone - Adelfia e dalla ProLoco Adelfia è diventata realtà".