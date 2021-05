Adolescenti e pandemia, webinar delle avvocate baresi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La sezione di Bari dell’Associazione Donne Giuriste Italia ha organizzato un webinar con addetti ai lavori per approfondire gli effetti della pandemia sugli adolescenti. L’iniziativa si terrà venerdì alle 18.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale Youtube dell’associazione. ADGI – sezione di Bari dedica da sempre la massima attenzione a tematiche socio-familiari. Le dinamiche all’interno della prima cellula della nostra società spesso anticipano problematiche che poi esplodono in contesti più ampi. Anche in questo caso, le donne giuriste baresi hanno voluto raccogliere il grido di allarme che arriva da genitori e figli sugli effetti che la pandemia sta causando nella vita degli adolescenti. Non è un mistero, infatti, che oltre all’emergenza sanitaria ed a quella economica ne esiste un’altra, allo stesso modo devastante, che riguarda i rapporti sociali. Distanziamenti ed altre misure restrittive, per quanto necessarie a contrastare il contagio, stanno lasciando dietro di sé strascichi che vale la pena approfondire prima che sia troppo tardi. Al webinar parteciperanno professionisti provenienti da diversi settori. A cominciare dalla Presidente Nazionale ADGI, avvocata Irma Conti, i lavori saranno introdotti e moderati dall’avvocata Paola Finocchietti, consigliera ADGI – sezione di Bari. A relazionare saranno l’avvocato Marco Meliti, matrimonialista e presidente Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, la professoressa Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia generale alla Sapienza Università di Roma, e la dottoressa Simonetta Marucci, Endocrinologa ed esperta in disturbi del comportamento alimentare, dell’Università Campus Biomedico di Roma. Porterà una testimonianza con il proprio intervento una giovane adolescente, Eleonora Romanelli, presidente Interact Club Gymnasium Bari Sud. A concludere i lavori, l’avvocata Feliciana Bitetto, presidente dell’ADGI – sezione di Bari, che sottolinea: “Abbiamo voluto accendere i riflettori su un aspetto trascurato dalle istituzioni. Certamente la priorità è stata data giustamente agli aspetti sanitari ma nono dimentichiamo anche quelli sociali. Gli effetti di questa pandemia non si misureranno solo in termini numerici, siano essi di ambito sanitario o economico, ma anche in effetti sulla socialità delle persone, in particolare dei più giovani”. Do seguito i link per seguire l’iniziativa Facebook https://fb.me/e/1ekKxtWxn Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZDF4RIZ2F8g