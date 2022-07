Rotatoria di via Magna Grecia "adottata": un'azienda privata curerà decoro e pulizia

La manutenzione della rotatoria tra via Magna Grecia e via Peucetia, nel quartiere Japigia di Bari, è stata affidata alla Dia Vending. La società che opera nel settore del distribuzione alimentare automatica, ha "adottato" la rotatoria, assumendo così la responsabilità della manutenzione degli spazi verdi e della struttura urbana che regola il traffico nello snodo principale che unisce Japigia al quartiere San Pasquale.

L'iniziativa, secondo il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, non dovrebbe rimanere un caso isolato: si punta, infatti, ad affidare la cura, dei regolatori di traffico e delle piccole strutture urbane, ad altri privati che intendano prendersi questa responsabilità nei confronti della cittadinanza. "È una buona pratica, che mi piacerebbe estendere anche in altre parti del Municipio - ha dichiarato Leonetti - Mi complimento ancora con chi crede nel bene comune e nella cittadinanza attiva. È un momento di festa per il quartiere Japigia e per tutto il Municipio 1, è tanto utile quanto piacevole curare aree dei quartieri della città.