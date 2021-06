Japigia, adottata dai commercianti la rotatoria in via Caldarola: "Momento di festa per tutto il quartiere"

'Adottata' da un commerciante una delle rotatorie del quartiere Japigia a Bari. Nello specifico, come comunicato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, è l'azienda 'F.lli Costantino', storica attività commerciale del quartiere, ad aver scelto di prendersi cura del rondò tra via Caldarola e via Salapia. "È momento di festa per il quartiere Japigia e per tutto il 1 Municipio - spiega Leonetti - è tanto utile quanto piacevole curare i quartieri della città, grazie alle risorse che agiscono, quotidianamente per il bene comune. È una buona pratica, che mi piacerebbe estendere a tutta il Municipio. Mi complimento ancora con chi crede nel bene comune e nella cittadinanza attiva". Per l'azienda "mettersi al sevizio della comunità, nel rispetto del decoro del tetto, rappresenta una buona pratica che la nostra azienda accetta con entusiasmo ed orgoglio" spiegano.