L'Aeronautica militare celebra i suoi cento anni: corona d'alloro al Sacrario e Fanfara in concerto per le strade della città

Due cerimonie, una presso il Comando Scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea e un'altra presso il Sacrario militare dei Caduti d'Oltremare, e una serie di concerti itineranti della Fanfara per le strade della città. Anche Bari celebra oggi il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare.

Le celebrazioni hanno preso il via alle otto di questa mattina presso il Comando Scuole dell’A.M/3^ Regione Aerea con una cerimonia solenne dell'alzabandiera presieduta dal Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine. Gli appuntamenti sono proseguiti alle 11 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari al monumento dedicato ai caduti della seconda guerra mondiale dell’A.M.

Ma i festeggiamenti attraversano anche la città, con una serie di concerti itineranti della Fanfara del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari: da piazza del Ferrarese al sagrato della chiesa di San Ferdinando, dalla Basilica alla cattedrale di San Sabino. A chiudere le esibizioni sarà l'appuntamento in piazza Umberto I a Carbonara, questa sera alle ore 19. La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, diretta dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, costituita nel 1984, è composta da 30 musicisti tra Sergenti e Graduati, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. "Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell'Aeronautica e l'addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l'adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività".

Tutti gli eventi per celebrare il Centenario dell'Aeronautica militare sono associati ad una iniziativa benefica denominata “Un dono dal cielo per AIRC” (Un Dono dal Cielo per AIRC - Aeronautica Militare (difesa.it)), finalizzata a raccogliere fondi che saranno devoluti interamente all’IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare – della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.