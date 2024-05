In ricordo del capitano dell'Aeronautica Umberto Oriolo: borsa di studio per due studentesse del liceo Fermi

L'iniziativa rivolta agli alunni dell'istituto barese in memoria del pilota, studente della stessa scuola, scomparso nel giugno 1994, quando in volo rinunciò ad abbandonare il proprio velivolo in avaria per evitare che l'impatto coinvolgesse una scuola