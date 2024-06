Cambio di comando al Quartier Generale Scuole Aeronautica Terza Regione Aerea Bari: la cerimonia a Palese

Si è svolta nell'aeroporto di Bari Palese la cerimonia del cambio di comando del Quartier Generale del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, tra il colonnello Salvatore Lombardi, comandante uscente, ed il colonnello Francesco Miranda, comandante subentrante. L'evento, presieduto dal generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, si è svolto alla presenza di numerose Autorità religiose, civili e militari e di tutto il personale del Quartier Generale.

Il colonnello Lombardi, dopo aver ringraziato le numerose autorità e gli ospiti intervenuti, ha ripercorso le tappe fondamentali del suo periodo di comando sottolineando come "questi anni sono stati per me un periodo di crescita e di arricchimento, durante il quale ho avuto l'opportunità di vivere esperienze significative e di affrontare sfide che hanno contribuito a plasmare il mio percorso. Le emozioni e le sensazioni che ho provato sono state molteplici: dalla soddisfazione per i risultati raggiunti, alla gratitudine per aver avuto l'opportunità di guidare un ente così prestigioso".

Il colonnello Miranda, dopo aver ringraziato le superiori autorità per l'incarico affidatogli, durante il suo discorso d'insediamento, ha sottolineato che "sarà un compito difficile quello che mi aspetta ed è per questo che oggi, nel mio primo giorno di comando, vi chiedo di essere con me, di aiutarmi, di costruire insieme, tutti, una squadra".