Boom di turisti negli aeroporti di Puglia per le vacanze di Pasqua: a Bari 75mila passeggeri

Aeroporti di Puglia mette a segno ottimi risultati per il ponte di Pasqua 2'24: complessivamente, negli scali di Bari a Brindisi, sono transitati 107mila passeggeri, di cui 75mila a Palese e 32mila in quello del capoluogo pugliese. Lo comunica Adp in una nota.

I dati, che hanno previsto 500 voli programmati su Bari (250 in arrivo e 250 in partenza) e 210 voli programmati su Brindisi (105 in partenza e 105 in arrivo), si riferiscono al periodo 29 Marzo-1° Aprile. Un antipasto delle prossime vacanze estive, quando sono attesi in Puglia, sulla scia dello scorso anno, numeri importanti sull'afflusso negli aeroporti della regione.