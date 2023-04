Aeroporti di Puglia, 600mila passeggeri in un mese. Dal 7 aprile parte il nuovo collegamento Bari-Firenze

L'ultimo mese di marzo ha registrato numeri record per gli scali del capoluogo regionale e di Brindisi: il traffico di viaggiatori in transito dall'inizio dell'anno segna un forte trend positivo. Da venerdì sarà attivo il nuovo volo per il capoluogo toscano