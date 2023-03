Una farmacia nell'aeroporto di Bari Palese: la Regione avvia l'iter per l'apertura

Una farmacia nell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese: la Regione Puglia ha avviato l'iter per aprire un punto dedicato nello scalo barese, approvando una delibera di Giunta nella quale si riconosce, "mediante il potenziamento del servizio farmaceutico, il valore strategico dello scalo pugliese".

Una novità attesa da anni che ha visto Aeroporti di Puglia presentare un'istanza ai soggetti competenti, ovvero il Comune di Bari, la Regione Puglia, l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Bat e l'Asl di Bari, che hanno discusso ed elaborato possibili soluzioni in merito. La futura farmacia, spiega la Regione Puglia, offrità risposta concreta all’esigenza di offrire ai passeggeri una gamma di servizi più completa e qualificata in un contesto di forte sviluppo del traffico, specie di quello riveniente dai collegamenti internazionali".

“L’avvio dell’iter - dichiara il direttore dell’Asl Bari Antonio Sanguedolce - è il frutto di una forte comunione d’intenti che, grazie a una visione lungimirante e di prospettiva del presidente Michele Emiliano e della sua Giunta, ha visto protagonisti in questi anni tutte le diverse articolazioni del sistema Puglia. Uno spirito di squadra che si è ancor più radicato, come nel caso di Aeroporti di Puglia e Asl , durante la gestione della pandemia e che presto, grazie anche al contributo dell’Ordine dei Farmacisti, porterà lo scalo barese a dotarsi di un servizio fortemente richiesto dalla clientela e che consentirà al Karol Wojtyla di adeguare la gamma dei servizi offerti ai più alti standard internazionali”. Ottenuto anche il parere favorevole dell'Asl di Bari, la procedura proseguirà con il conferimento dell’istituenda sede farmaceutica mediante concorso pubblico per titoli ed esami di prossima indizione.