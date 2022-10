Progetto 'Saves' per l'affido di anziani e disabili a Bari: al via il secondo ciclo di formazione

Parte domani nella sede dell’Urban Center, in via Vitantonio de Bellis a Bari, il secondo ciclo di formazione per gli 82 affidatari selezionati nel progetto comunale 'Saves', il Servizio di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili. L’iniziativa, a cura della cooperativa sociale 'San Giovanni di Dio', nasce per fornire strumenti adeguati, informazioni utili e competenze che possano supportare i partecipanti al progetto e migliorare le attività di sostegno rivolte alle persone in affido.

Gli incontri, inoltre, rappresentano un momento di condivisione e confronto sulle diverse esperienze degli stessi affidatari. Il primo appuntamento si terrà domani, martedì 11 ottobre, dalle ore 15 alle 17.30, sul tema 'Aspetti psicologici nella relazione con l’anziano e l’adulto disabile', a cura della dottoressa Marianna Zanni. Il secondo momento formativo, sulla stessa tematica, è in programma martedì 18 ottobre allo stesso orario. Il 25 ottobre e l’8 novembre, sempre dalle ore 15 alle 17.30, i partecipanti potranno assistere agli incontri sugli 'Interventi di primo soccorso', a cura della dottoressa Annabella Lorusso.

Attualmente sono 82 gli affidi attivati dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari: 26 nel Municipio I, 15 nel Municipio II, 17 nel Municipio III, 21 nel Municipio IV, 1 nel Municipio V e 2 affidi nei confronti di residenti domiciliati fuori città.

Il servizio 'Saves' costituisce un’alternativa alla istituzionalizzazione, attraverso la quale persone in difficoltà che non possono essere adeguatamente assistite dalla famiglia di appartenenza, sono affidate a un nucleo familiare o a una persona singola in grado di assicurare loro il mantenimento e le cure ordinarie necessarie in un contesto relazionale familiare. Il servizio è rivolto alle persone anziane, con disabilità e a quanti vivono una condizione di vulnerabilità, di esclusione sociale e di svantaggio socio-culturale.