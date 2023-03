Medico ferito nel Pronto Soccorso del Giovanni XXIII di Bari, il direttore Migliore: "Non possiamo tollerare minacce o violenze, denunceremo"

Il direttore generale della struttura sanitaria si è recato questa mattina, nei luoghi in cui si sarebbe consumato l'episodio ai danni di un giovane dottore in servizio nell'Ospedaletto, per portare solidarietà e vicinanza a tutti i dipendenti

Il direttore generale Giovanni Migliore si è recato questa mattina nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII per incontrare il personale della struttura in cui la scorsa notte si sarebbe verificato l'episodio di violenza che avrebbe visto vittima un giovane medico, ferito da una scheggia di una porta che si sarebbe rotta in seguito ad un pugno sferrato dal padre di un piccolo paziente. L'uomo non avrebbe voluto attendere il proprio turno di visita ed avrebbe così colpito la porta di una stanza.

L'intervento di una guardia giurata ha permesso che il medico e il papà venissero a contattto. Il direttore della struttura ospedaliera ha voluto mostrare solidarietà e vicinanza all'operatore sanitario coinvolto nell'episodio ed a tutto il personale che lavora nei luoghi: "Non possiamo tollerare che chiunque dedichi la propria vita professionale all'assistenza dei più fragili, sia oggetto di minacce o violenza. Noi denunceremo".