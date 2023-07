Agriturismi sempre più 'pet friendly' anche in Puglia: crescono i servizi dedicati agli ospiti a quattro zampe

Non solo le 'bau spiagge', pronte ad accogliere i vacanzieri accompagnati dai propri amici a quattro zampe. Sono sempre più numerosi, anche in Puglia, gli agriturismi che prevedono servizi per gli animali domestici. A rilevarlo è Coldiretti Puglia, sulla base delle analisi di Terranostra, associazione agrituristica.

Nella regione, molte strutture agrituristiche hanno organizzato servizi ad hoc per gli ospiti a quattro zampe - dice Coldiretti Puglia – da spazi dedicati, alle passeggiate tra gli uliveti e nei filari dei vigneti, fino ai menù su misura.

"Per chi non rinuncia alla vacanza con il proprio animale - sottolinea Coldiretti - gli agriturismi sono le strutture che sono maggiormente in grado di garantire ai piccoli amici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni. E’ bene però secondo Terranostra informarsi sempre prima www.campagnamica.it e concordare le modalità dell’ospitalità per rendere tutto armonico anche nel rispetto delle esigenze degli altri ospiti".

Dall'associazione arrivano anche una serie di consigli per chi sta per partire con il proprio amico a quattro zampe: in vacanza – sottolinea la Coldiretti – si passa molto tempo all’aperto dove si possono incontrare altri animali ed è quindi consigliabile una visita dal veterinario per una verifica di tutte le vaccinazioni. In valigia poi è utile avere scorte del cibo preferito dal proprio pet, qualche giocattolo che può farlo sentire a casa e anche un kit del pronto soccorso con disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei da zampe e magari un prodotto contro il mal d’auto se si devono affrontare viaggi lunghi. Una volta arrivati a destinazione – conclude la Coldiretti – è bene tenere sotto controllo il proprio animale per evitare che disturbi altre persone o che sporchi dove non deve, rispettando regole di buona educazione e convivenza che valgono un po’ per tutti.?