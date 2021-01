Aims eventi: al via i primi corsi di formazione dedicati ad avvocati, praticanti avvocati e studenti di Giurisprudenza, con direzione scientifica affidata all’avvocato Paolo Iannone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è appena conclusa la prima lezione del Corso in diritto e legislazione sanitaria, uno dei tantissimi seminari formativi dedicati al mondo forense a cura di AIMS Eventi che intende assumere un ruolo di leader e protagonista assoluto anche nell’ambito della formazione di avvocati, praticanti avvocati e studenti di giurisprudenza. Durante la lezione a cura dell’avvocato Paolo Iannone (responsabile del Corso) - in diretta webinar - tantissime le domande poste dagli oltre mille partecipanti connessi. Non si sono fatti attendere i ringraziamenti agli organizzatori. Tant’è che il plauso alla splendida iniziativa, ben strutturata per organizzazione (gli iscritti al Corso potranno rivedere le lezioni sulla piattaforma FAD di AIMS Eventi) e contenuti scientifici, sono giunti sul web anche attraverso i commenti pubblicati dagli iscritti sui canali social. L’evento formativo - unitamente al primo Corso nazionale di preparazione all’esame di avvocato, diretto sempre dall’avvocato Paolo Iannone - ha fatto da apripista alle tantissime iniziative in cantiere da parte di AIMS Eventi in ambito giuridico; ambito in cui essere leader nella formazione – così come ha dichiarato la dottoressa Claudia Miccolis (Capo Dipartimento Eventi & Congressi) - crea nuove sfide, in un settore complesso dove la capacità di creare motivazione, suscitare coinvolgimento e supportare nuove modalità di apprendimento risponde all’esigenza di riconoscere nell’aggiornamento professionale uno strumento essenziale per lo sviluppo anche civile della società.

