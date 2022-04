Nuovo look per le aiuole di corso Cavour, tra verde e fiori: completati i lavori di riqualificazione

E' terminato l'intervento di riqualificazione delle aiuole di corso Cavour, messe a nuovo dalla Barimultiservizi e abbellite da composozioni floreali. I lavori, durati alcune settimane, sono stati resi possibili grazie alla formula dell'adozione di alcuni spazi verdi appartenenti al patrimonio comunale.

Nel corso degli interventi è stato ripristinato il manto erboso nelle prime due aiuole, rimosso il cosiddetto strato di tessuto non tessuto, anch’esso ormai del tutto compromesso unitamente all’acciottolato presente in corrispondenza delle piante di rosa, e sono stati posati dei ciottoli di fiume.Per quanto concerne le attuali piantumazioni, il lavoro ad opera della Barimultiservizi ha voluto salvaguardarle tutte o in parte (le chamaerops, il pitosforo nano e le rose). Si è lavorato, inoltre, per ottenere una variazione cromatica delle aiuole con la messa a dimora di essenze floricole adatte: in particolare, in prossimità delle chamaerops e delle essenze arboree presenti sono state piantate le bergenie, altre piante di pitosforo nano e delle agapanthus.