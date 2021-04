"Mi offra una bottiglia di vino": la chiacchierata (in video) di Al Bano con la paziente dell'ospedale in Fiera

Una bottiglia di vino per festeggiare la vittoria sul Covid. È la richiesta arrivata ad Al Bano Carrisi da una delle pazienti ricoverate in sub Terapia intensiva dell'ospedale Covid in Fiera del Levante, che il cantante ha visitato in mattinata insieme al governatore Emiliano e al direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore. Collegato in video, la paziente ha chiesto cosa potesse donargli oggi Al Bano. E alla proposta di una canzone, la donna ha chiesto una bottiglia con il prodotto dei vigneti del cantante in Salento.