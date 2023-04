Al via gli interventi di recupero delle basole in strada Bianchi Dottula a Bari vecchia: lavori per tre settimane

Hanno preso il via nella giornata di ieri, a Bari vecchia, i lavori di manutenzione straordinaria delle basole in strada Bianchi Dottula. A darne notizia è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. La strada, che collega in castello Svevo con piazza Chiurlia, è molto frequentata da turisti e fedeli che attraversano la città vecchia.

"L'azienda incaricata - spiega Leonetti - si occuperà di effettuare una manutenzione straordinaria sistemando le chianche inclinate o danneggiate, che rappresentano un pericolo per i pedoni. Un intervento fortemente richiesto dai tanti residenti che da sempre convivono con i segni della storia presenti nella culla culturale della nostra città. Con l'assessore Galasso, il Municipio 1 e lo staff della ripartizione Lavori Pubblici, continua l'impegno di questa amministrazione nel recupero di un simbolo indiscusso della nostra città vecchia, le chianche".

I lavori hanno una durata prevista di tre settimane.