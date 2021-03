497 baresi morti per Covid in un anno: per ciascuno Decaro fa piantare un albero

497 alberi, tanti quante sono i baresi che in un anno hanno perso la vita a causa del Covid-19. "A ciascuno di loro abbiamo deciso di dedicare un albero, in segno di speranza perché questa pandemia non lasci alla città solo morte, paure e sacrifici. Pianteremo 497 alberi in due aree a Japigia e a Loseto. Vogliamo realizzare due boschi urbani per restituire alla città quell’ossigeno che questo maledetto virus divora dai polmoni di chi si ammala" il commento su Fb del sindaco di Bari, Antonio Decaro.