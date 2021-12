Da Torre a Mare a Madonnella, nel primo Municipio completata l'installazione delle luminarie natalizie

Le strade del primo Municipio di Bari sono ormai vestite 'a festa' per il Natale. Sono stati infatti completate le operazioni di installazione degli ultimi alberi di luminarie che fanno ora bella mostra di sé in cinque diversi quartieri. Nello specifico, è possibile ammirare gli addobbi luminosi a Torre a Mare (piazza della Torre, via Leopardi), a Sant'Anna (via Fratelli Spizzico, via Conenna), a Japigia (via Salapia e viale Japigia), nel quartiere Libertà (corso Mazzini) e a Madonnella (in piazza Carabellese).

A darne conferma è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, che sui social ha pubblicato gli scatti degli alberi di Natale: "In effetti siamo arrivati un po’ in ritardo, ma i collegamenti Enel hanno i loro tempi" ha spiegato.