Forti raffiche di vento su Bari: cade albero in piazza Eroi del Mare

Il forte vento abbattutosi sulla città di Bari ha provocato danni in alcune zone della città e in particolare nel centro del capoluogo pugliese. In piazza Eroi del Mare è caduto un albero, piegatosi per le forti raffiche. La pianta è precipitata su alcune auto parcheggiare, provocando diversi danni. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.