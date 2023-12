Piazza Mercantile 'spoglia' per Natale, la protesta dei commercianti con alberello e 'ceri'

Nessuna illuminazione natalizia in piazza Mercantile a Bari per il secondo anno consecutivo e, così, i commercianti decidono di organizzarsi con una forma singolare di protesta, ovvero montando un alberello e due 'ceri': è quanto allestito dall'associazione 'We are in Bari Vecchia' che rappresenta diversi esercizi di ristorazione (e non solo) della zona.

"Un alberello dal forte valore simbolico - spiegano i commercianti - che chieda partecipazione nelle scelte amministrative e coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il futuro di ciascuno di noi, più dignità per chi dovrebbe essere considerato un utile risorsa rispetto alle tante criticità che ogni giorno viviamo nel centro storico".