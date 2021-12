Si accende il grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese: dalle 17.30 l'evento "in forma estremamente ridotta"

Si svolgerà alle 17.30 la cerimonia di accensione, "in forma estremamente ridotta", del grande Albero di Natale di piazza del Ferrarese a Bari. L'appuntamento nel giorno di San Nicola,. che da ufficialmente il via alle Festività Natalizie, è patrocinato da Amgas e torna dopo una no di assenza a causa della pandemia.

Per l'edizione 2021 il programma di concerti ed eventi inizialmente previsto in piazza del Ferrarese è stato annullato, proprio per evitare assembramenti: "Una scelta a tutela della salute - spiegano da Palazzo di Città - in un momento in cui l’attenzione per la ripresa dei contagi deve restare massima". L'appuntameno potra essere seguito, in ogni caso, anche sui canali social del Comune di Bari, del sindaco e di Amgas.