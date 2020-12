Largo Giannella ospita l'albero di Natale alto 32 metri: realizzato grazie alla donazione di un imprenditore

In largo Giannella un maxi albero di 32 metri. Sono partiti i lavori di realizzazione dell'addobbo natalizio nel quartiere Madonnella di Bari, realizzato grazie al contributo di un imprenditore privato barese, come già è avvenuto in corso Mazzini. "È grazie alla forza di questi nostri concittadini e al loro amore per la nostra città, che anche quest’anno il nostro Municipio si vestirà a festa! - il commento del presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - Un gesto bellissimo di generosità, che spero possa contagiare chiunque abbia voglia di collaborare per addobbare le nostre strade! Nel pieno spirito natalizio, vi auguro che la condivisione e la generosità non manchino mai nelle nostre vite e nei rapporti con chi ci sta accanto". Gesti solidali come quelli dello stesso Municipio, che ha deciso di devolvere i fondi a disposizione per le attività natalizie per sostenere le famiglie in difficoltà a causa della pandemia.