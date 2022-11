Un albero di Natale per far felici i bambini, dal San Paolo la richiesta dei residenti: "Speriamo che il nostro appello sia accolto"

Un albero addobbato di luci per "rendere felici i più piccoli". E' questa la richiesta che, anche quest'anno, il Comitato Santa Rita del quartiere San Paolo rivolge "a istituzioni e benefattori". L'idea è quella di installare l'albero nel cortile della palazzina in via Candura, angolo Pacifico Mazzoni, in cui è ubicata l'edicola votiva dedicata a Santa Rita.

"L'anno scorso - ricorda Michele Genchi, anima del comitato e promotore di tanti eventi nel quartiere, tra cui proprio la festa dedicata alla Santa di Cascia - fu donato un albero di otto metri. Lanciamo nuovamente un appello alle istituzioni e a eventuali benefattori per abbellire lo spazio in occasione delle festività".

Intanto, un evento natalizio è già in programma: mercoledì 21 dicembre, alle ore 19, nello stesso 'giardino di Santa Rita' ci sarà una festa dedicata ai più piccoli: Babbo Natale distribuirà i doni acquistati grazie a donazioni private e al ricavato della vendita dei Calendari di Santa Rita 2023, sono previste anche esibizioni di una scuola di Ballo e sarà portata in scena una commedia teatrale.