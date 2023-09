Albero 'pendente' in via Putignani a Bari, la denuncia dei cittadini: "Pericoloso per i passanti"

Un albero piegato al punto tale da creare non pochi problemi a chi passeggia sul marciapiede: è quanto accade in via Putignani, nel cuore del centro Murattiano di Bari. La segnalazione arriva da alcuni cittadini che chiedono di intervenire quanto prima. Il rischio, affermano, è che qualche passante possa inavvertitamente urtare i rami, oltre alla possibilità, in caso di forte vento, che l'albero possa spezzarsi e cadere sul marciapiede.