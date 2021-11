Sei dicembre a Bari, rischio assembramenti per accensione Albero e San Nicola. Stop a cortei nelle piazze del centro

Possibili azioni di "contingentamento" all'area della cittadella Nicolaiana per i festeggiamenti rituali della mattina del 6 dicembre e celebrazioni 'anti-assembramenti' per l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Ferrarese: riunione operativa, in Prefettura a Bari, del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per affrontare il tema del 6 dicembre in città e delle prossime Festività di fine anno alla luce dell'emergenza Covid non ancora conclusa e della situazione sanitaria a livello nazionale. La normativa italiana prevede ancora l’obbligo di mascherina all’aperto in situazioni di affollamento.

Sul fronte festeggiamenti nicolaiani il Comune con la Questura e i Padri Domenicani valuteranno in un incontro specifico possibili azioni di contingentamento all’area. La tradizionale processione serale della statua del santo, quest'anno sarà sostituita dal passaggio della statua del patrono all'interno della cosiddetta 'San Nicola mobile' senza alcun corteo. Nei prossimi giorni Il Comune con i Padri Domenicani definiranno tragitto e limitazioni relative al percorso.

Per quanto riguarda, invece, gli eventi organizzati da Comune e Amgas relativi all’illuminazione dell’albero di Natale, si sta lavorando ad una differente organizzazione rispetto alle precedenti manifestazioni per disincentivare eventuali forme di assembramento.

Il Comitato ha anche stilato, in un secondo momento, l’elenco delle piazze e strade dove, in ottemperanza alla direttiva del Ministero dell’interno, saranno vietati cortei. Per la città di Bari, le aree in cui vigerà il divieto fino alla cessazione della emergenza sanitaria saranno piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazza della Libertà, via Sparano, piazza Moro, piazza Umberto