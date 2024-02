Aleksej Navalny "cittadino della Puglia", in Consiglio regionale la proposta di Azione

E' stata depositata in Consiglio regionale della Puglia una mozione per nominare Aleksej Navalny, l'attivista politico e dissidente morto alcuni giorni fa in una colonia penale in Russia dove era detenuto.

La proposta è stata presentata dal gruppo di Azione in via Gentile e in particolare dai consiglieri Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea: "È il nostro modo - spiegano - per onorare la sua memoria, per tenere alta l’attenzione contro il regime sanguinario di Vladimir Putin, per solidarizzare con la dissidenza al suo regime dittatoriale e per respingere con forza ogni riedizione dei tempi più bui della Russia. Invitiamo tutti i partiti e i colleghi consiglieri regionali a sottoscriverla".