Il Tribunale revoca l'interdizione: reintegrato Borzillo, rinominato Commissario Straordinario Consorzi di Bonifica

La Giunta regionale della Puglia ha provveduto al reintegro nella carica del commissario straordinario dei consorzi di bonifica, Alfredo Borzillo, sospeso il 19 maggio scorso dopo essere stato raggiunto da una ordinanza di interdizione dai pubblici uffici per un anno poiché accusato di turbativa d'asta, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio per la gara truccate e per assunzioni pilotate. L'interdizione è stata revocata dal Tribunale.

La Giunta pugliese ha anche nominato Renato Grelle commissario straordinario dell'Agenzia regionale per il turismo - Pugliapromozione con il compito di redigere il nuovo statuto e riorganizzare l'agenzia.